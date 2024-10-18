В Барнауле из-за тумана задержали несколько авиарейсов

Несколько пассажирских рейсов задержали в аэропорту в городе Барнауле, расположенном в Алтайском крае, из-за тумана. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства транспорта.

Из заявления следует, что в связи с ухудшением погодных условий вовремя не смогли вылететь восемь воздушных судов. Четыре из них должны были отправиться из Барнаула в Москву и еще по одному — в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

«На данный момент видимость на взлетно-посадочной полосе снижена, что вынуждает авиакомпании приостанавливать отправление и прибытие самолетов», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что сотрудники аэропорта делают все возможное для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажей.

В то же время представители министерства призвали пассажиров следить за актуальной информацией о времени отправки воздушных судов. Соответствующие сведения отображаются на официальном сайте аэропорта и в мобильных приложениях компаний-перевозчиков.

16 октября сразу в двух аэропортах в Сибири задержали пассажирские рейсы из-за тумана и иных неблагоприятных погодных условий. Как рассказали в прокуратуре, речь идет о воздушных гаванях в городах Барнауле и Новокузнецке.

Ранее сильный туман помешал пассажирскому самолету приземлиться в городе Петропавловске-Камчатском.