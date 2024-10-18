Стало известно, в чем обвиняют экс-замглавы Брянской области Петроченко

Бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, отправленного в СИЗО, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Петроченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 УК РФ», — рассказал источник агентства.

Другие подробности пока не раскрываются.

В сентябре 2024 года губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ начали проверку в отношении его бывшего заместителя.

Инициатором проверки выступил сам глава российского региона. Как он отметил, за любое нарушение закона обязательно последует самое суровое наказание.

16 октября Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов, потребовавших арестовать Петроченко. Экс-чиновника отправили в СИЗО на один месяц и 29 суток, то есть до 14 декабря текущего года. Что именно послужило причиной для избрания ему соответствующей меры пресечения, в тот момент не уточнялось.

Ранее в Москве осудили бывшего следователя, получившего рекордную за всю историю страны взятку.