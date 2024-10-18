Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в чем обвиняют экс-замглавы Брянской области Петроченко

РИА: бывшего замглавы Брянской области Петроченко арестовали по делу о взятке

close
Shutterstock

Бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, отправленного в СИЗО, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Петроченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу по ч. 6 ст. 290 УК РФ», — рассказал источник агентства.

Другие подробности пока не раскрываются.

В сентябре 2024 года губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ начали проверку в отношении его бывшего заместителя.

Инициатором проверки выступил сам глава российского региона. Как он отметил, за любое нарушение закона обязательно последует самое суровое наказание.

16 октября Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов, потребовавших арестовать Петроченко. Экс-чиновника отправили в СИЗО на один месяц и 29 суток, то есть до 14 декабря текущего года. Что именно послужило причиной для избрания ему соответствующей меры пресечения, в тот момент не уточнялось.

Ранее в Москве осудили бывшего следователя, получившего рекордную за всю историю страны взятку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами