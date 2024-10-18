В российских регионах фиксируют всплеск заболеваемости пневмонией

Минимум в 16 регионах России зарегистрировали всплеск заболеваемости пневмонией. Об этом пишут «Известия».

В частности, заболеваемость выросла в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Костромской, Омской и Томской областях, в Камчатском и Алтайском краях, в Удмуртии и Коми.

В большинстве случаев фиксируют пневмонию инфекционного происхождения. Болеют как взрослые, так и дети, отмечает издание.

Роспотребнадзор принимает меры для нераспространения инфекции в РФ. Например, в дошкольных учреждениях и школах проводятся проверки на наличие признаков болезни, так называемые утренние фильтры, ведется комплексная лабораторная диагностика у заболевших и лиц, контактирующих с ними.

Основной причиной пневмонии является сильное переохлаждение, из-за которого падает иммунитет, уточнила врач-терапевт Светлана Каневская. Кроме того, воспаление легких часто развивается как осложнение острых респираторных инфекций, добавила врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать дезинфекционный, воздушно-тепловой режимы, проветривать и обеззараживать воздух, соблюдать правила личной гигиены, а также своевременно вакцинироваться против возбудителей, способных привести к пневмонии.

Накануне сообщалось, что в Томске девять школ ушли на карантин из-за случаев пневмонии среди детей. Региональный Роспотребнадзор передавал, что показатель роста заболеваемости пневмонией в области превышает общероссийские цифры в три раза.

Ранее ученые создали быстрый способ диагностики бронхита и пневмонии.