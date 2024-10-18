В Госдуме оценили вероятность возвращения ограничений из-за коронавируса

В настоящее время отсутствуют факторы для возвращения ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, передает РИА Новости.

«Сейчас нет беспокоящих факторов, что надо опять все закрывать, что надо массу мероприятий отменять», — отметил он.

Петров обратил внимание на то, что сейчас COVID-19 следует отнести к легкой группе ОРВИ.

Кроме того, отечественные специалисты получили бесценный и тяжелый опыт пандемии и эпидемии, и Россия эффективно занимается подавлением таких вспышек заболеваемости, добавил депутат.

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев отмечал, что вакцинироваться от коронавируса рекомендуют тем россиянам, которые входят в группу риска — это люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, медицинские работники. Тем, кто не относится к группе риска, Бердыклычев посоветовал вакцинироваться по желанию.

Опрос Superjob показал, что больше половины россиян не боятся ни ковида, ни гриппа. Женщины и граждане старше 45 лет больше подвержены страху заразиться COVID-19, россияне до 34 лет больше боятся гриппа, отмечалось в исследовании.

Ранее в ВОЗ оценили вероятность большой вспышки ковида в России.