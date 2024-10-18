В США требуют уволить главу Национальной стрелковой ассоциации за сожжение кошки

В США сотрудники Национальной стрелковой ассоциации (НСА) требуют уволить своего генерального директора Дага Хэмлина, поскольку во время учебы в колледже он участвовал в пытках и сожжении кошки. Об этом пишет газета Daily Mail.

Хэмлин, возглавивший НСА в начале текущего года, не признал себя виновным в истязании домашней кошки, которое случилось в 1980 году. После того как этот факт вскрылся, 14 сотрудников НСА «с общим стажем 113 лет» направили письмо в совет директоров ассоциации с просьбой отстранить Хэмлина от должности на время проведения расследования.

«Любой, кто может сделать это и попытаться скрыть это, является садистом, и ему нельзя доверять репутацию организации и безопасность сотрудников», — написали они.

Хэмлин заявил, что не был напрямую вовлечен в «этот прискорбный инцидент», и стремился «прожить свою жизнь безупречно».

«С тех пор я служил своей стране, вырастил семью, был волонтером в своем сообществе, начал бизнес, работал с семьями Gold Star и собрал миллионы долларов на благотворительность», — добавил он.

Весной этого года сообщалось, что в Екатеринбурге в подъезде одного из жилых домов нашли истощенную кошку. Ветеринар после ее осмотра сделал вывод, что животное изнасиловали. После публикации в СМИ на ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах.

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