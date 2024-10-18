Жена политика Гозмана признала вину по делу о контрабанде

Жена политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) Марина Егорова признала свою вину по делу о контрабанде. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ее адвоката Михаила Бирюкова.

По словам защитника, дело о контрабанде в отношении его подопечной завели 27 сентября 2024 года, а задержали ее 3 октября. Затем женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как рассказал юрист, летом прошлого года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель автомобиля «Мерседес», который вез вещи этой семейной пары. У него изъяли предметы «кухонно-бытовой утвари, а не «культурные ценности». Бирюков сказал, что это были столовые приборы — ложки и вилки из мельхиора и серебра, из наследства, которое осталось в семье от матери Гозмана. Речь идет о бытовых предметах «массовой штамповки», уточнил он.

«Хотя по закону вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, для этого тем не менее нужно получить разрешение Минкульта России», — отметил адвокат.

Защитник добавил, что у водителя иномарки его не было.

17 октября сообщалось, что Московский городской суд отправил Марину Егорову под домашний арест. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в составе организованной группы.

В июле Гагаринский районный суд столицы объявил приговор в отношении Леонида Гозмана. Его признали виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. В результате суд назначил политику наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев. В феврале он был заочно арестован.

Ранее суд вынес приговор экс-депутату Госдумы за фейки о российской армии.