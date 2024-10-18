Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине возбудили дело против женщин, которые хотели перевернуть автобус военкомов

На Украине завели дело против женщин, набросившихся на автобус военкомов

close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

На Украине возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении группы женщин, которые хотели перевернуть микроавтобус сотрудников военкомата в Закарпатской области. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Толпа женщин подошла к стоящему у обочины автомобилю, в котором сидели сотрудники территориального центра комплектования, и начала его раскачивать. Затем микроавтобус уехал, вслед ему женщины бросали камни.

Кроме хулиганства, украинские правоохранительные органы усматривают в действиях женщин воспрепятствование вооруженным силам и блокировку транспорта предприятий, отмечает издание.

Женщинам грозит до восьми лет лишения свободы, добавили в Telegram-канале.

Об этом происшествии стало известно 16 октября. На днях в Закарпатской области случился похожий инцидент. Женщины с детьми перепутали пограничников с сотрудниками территориального центра комплектации и попытались заблокировать их служебный автомобиль. На место происшествия были вызваны полицейские, поскольку суть требований женщин была «непонятной».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что на Украине продолжаются массовые рейды по мобилизации мужчин.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами