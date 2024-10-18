На Украине возбудили дело против женщин, которые хотели перевернуть автобус военкомов

На Украине возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении группы женщин, которые хотели перевернуть микроавтобус сотрудников военкомата в Закарпатской области. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Толпа женщин подошла к стоящему у обочины автомобилю, в котором сидели сотрудники территориального центра комплектования, и начала его раскачивать. Затем микроавтобус уехал, вслед ему женщины бросали камни.

Кроме хулиганства, украинские правоохранительные органы усматривают в действиях женщин воспрепятствование вооруженным силам и блокировку транспорта предприятий, отмечает издание.

Женщинам грозит до восьми лет лишения свободы, добавили в Telegram-канале.

Об этом происшествии стало известно 16 октября. На днях в Закарпатской области случился похожий инцидент. Женщины с детьми перепутали пограничников с сотрудниками территориального центра комплектации и попытались заблокировать их служебный автомобиль. На место происшествия были вызваны полицейские, поскольку суть требований женщин была «непонятной».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что на Украине продолжаются массовые рейды по мобилизации мужчин.