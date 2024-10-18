Россиянам объяснили, как выбрать пакетированный сок в магазине

Натуральный сок состоит на 100% из сока фруктов, ягод или овощей. Обычно на упаковке такого напитка можно также найти надпись «без добавленного сахара» и «без консервантов». Если в составе указано меньшее число процентного содержания сока, значит, продукт разбавлен водой и содержит добавленные сахара, рассказал «Газете.Ru» кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Количество полезных веществ и витаминов в таком соке будет гораздо ниже, чем в натуральном. Лучше избегать напитков с добавлением сахара, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов — все эти сторонние добавки приносят вред организму и негативно влияют на здоровье», — объяснил он.

Также важно обращать внимание на срок хранения продукта. Пастеризованные соки имеют более длительный срок хранения, чем натуральные.

«Но при изготовлении пастеризованной продукции теряется часть витаминов. Поэтому, если вы хотите приобрести напиток с максимальным количеством полезных веществ, нужно выбирать свежевыжатый или холоднопрессованный сок», — добавил эксперт.

Упаковка должна защищать содержимое от света, так как солнечные лучи разрушают витамины и полезные вещества, содержащиеся в напитке.

«Выбирая пакетированный сок, лучше приобретать продукцию проверенных производителей, так как они тщательно следят за ее качеством», — резюмировал Быстров.

Ранее выяснилось, что большинство россиян едят фрукты для поддержания иммунитета.