В Новгородской области мигрант откусил мужчине ухо

В Новгородской области перед судом предстанет иностранец, которого обвиняют в том, что он откусил человеку ухо. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Подгощи Шимского района. По версии следствия, мигрант, используя «незначительный повод», напал на прохожего. Иностранец избил пострадавшего и откусил ему правое ухо.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его отправили в СИЗО. По данным источника, фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы. Теперь следователи собрали все необходимые доказательства вины иностранца. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Москве мужчина проник на склад одной из местных пекарен, чтобы сходить в туалет. Когда работник потребовал, чтобы посторонний покинул помещение, россиянин напал на него.

В конфликте мужчина схватился зубами за правое ухо оппонента. В результате пострадавший лишился фрагмента ушной раковины, который не удалось пришить.

Ранее россиянин оторвал матери уши, избил ее и оставил истекать кровью.