ЕС ужесточит миграционный контроль на границах РФ и Белоруссии

Лидеры Европейского Союза приняли решение о повышении миграционного контроля на границах с Россией и Белоруссией. Это отражено в итоговом заявлении саммита по миграционным вопросам, сообщает ТАСС.

В документе подчеркивается, что ни Россия, ни Белоруссия, а также любые другие государства не могут использовать европейские ценности, включая право на убежище, в ущерб демократическим принципам. Авторы документа отметили, что в случае исключительных обстоятельств необходимы особые меры, и Европейский совет настроен предпринять все шаги для эффективного контроля внешних границ.

Также указано, что Евросоюз готов предоставить практическую помощь государствам, соседствующим с Россией и Белоруссией, в борьбе с миграционными потоками, чтобы «остановить их политическую инструментализацию». В дальнейшем вопросы о конкретных действиях по усилению контроля будут решаться на уровне Совета ЕС.

В июле глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что пограничной службе страны поручено подготовить план мероприятий и сформулировать приоритеты укрепления границы с Российской Федерацией.

Ранее в Белоруссии оценили ситуацию на западных границах страны.