Бывшего главу банка «Открытие» Ромаева объявили в международный розыск

Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ему заочно предъявили обвинение в особо крупной растрате. Также в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Следствие обратилось в Мещанский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте Ромаева.

«Ромаев объявлен в международный розыск», — поделился собеседник агентства.

Ромаев возглавлял правление банка «Открытие» с 2013 по 2015 год, а до 2017 года входил в совет директоров «Открытие холдинга». После ухода из банка он занимался частными инвестициями в высокотехнологичные проекты в области медицины и промышленности.

До этого РБК сообщал, что банк непрофильных активов «Траст» потребовал от суда признания банкротства бывшего президента банка «ФК Открытие» Рубена Аганбегяна.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.