Валуев рассказал о работе Госдумы над лишением бросивших Россию артистов званий

Госдума работает над законопроектом о лишении государственных званий артистов, бросивших Россию. Об этом в новом выпуске проекта «Сорян, это подкаст» рассказал депутат Госдумы Николай Валуев

«Я слышал мнение, в том числе и друга моего - государственного и политического деятеля Александра Шолохова, что ведутся уже даже не просто разговоры, а гораздо повыше работа над этим осуществляется в комитете по культуре», — сказал он.

По его мнению, это логично, потому что те же самые блага эти люди, которые по закону обладают такими званиями, получают, надо быть честными.

«Получается парадокс, они отрицают страну, людей, поддерживающих страну, наших защитников-фронтовиков, а деньги получают от этой страны. Ни один не отказался», — сказал Валуев.

Также в выпуске депутат рассказал, как относится к деятельности главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. По его словам, эта общественная деятельность должна быть.

«До меня отголоски ее деятельности в той или иной степени доходят. Пусть она будет. Но у каждого человека есть черта [характера], с которой в разной доли успешности люди борются. Дело в том, что известность делает с людьми невероятные вещи. И когда, если Мизулина сама проецирует там что-то с певцом Shaman и размещает это все у себя, нужно учитывать, что не всякий контент борца с чем-то должен размещаться на публику», — сказал он.

По мнению Валуева, если человек берет флаг борьбы, то должен соответствовать. Так, депутат считает, что публичный человек должен быть готов находиться под прицелом внимания 24 часа в сутки.

«Любые ваши действия могут быть по-разному истолкованы и превратно в том числе. С этим трудно жить. Соответствовать званию борца еще сложнее. А если говорить о певце Shaman, то его патриотические песни не соответствуют тому образу, в котором он их исполняет», — добавил Валуев.