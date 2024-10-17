Над Курской и Орловской областями сбиты три беспилотника

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за полчаса один украинский беспилотник над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«17 октября <…> с 17:20 до 17:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <…> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что противник применил дрон самолетного типа.

Днем в четверг, 17 октября, пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) меньше, чем за час обезвредили в небе над Орловской областью.

До этого Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью средства ПВО сбили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской, Курской и Брянской областями.

Накануне в Брянской области уничтожили авиационный снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.