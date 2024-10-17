Процесс по делу генерала Попова прервали из-за сообщения о бомбе

Тамбовский гарнизонный военный суд продолжит процесс по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова 30 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Сергея Буйновского.

«Следующее заседание в военном суде Тамбова запланировано на ... 30 ноября», — поделился адвокат.

Также в военном суде уточнили, что 16 октября заседание по делу Попова и предпринимателя Сергея Моисеева было прервано в связи с анонимным сообщением о бомбе. Позже выяснилось, что информация о взрывном устройстве оказалась ложной.

Попова обвиняют в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей.

Ранее прокурор заявил, что генерал Попов является лудоманом.