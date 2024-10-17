Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Процесс по делу генерала Попова прервали из-за сообщения о бомбе

Адвокат Буйновский: суд по делу Попова продолжится в ноябре

close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Тамбовский гарнизонный военный суд продолжит процесс по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова 30 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Сергея Буйновского.

«Следующее заседание в военном суде Тамбова запланировано на ... 30 ноября», — поделился адвокат.

Также в военном суде уточнили, что 16 октября заседание по делу Попова и предпринимателя Сергея Моисеева было прервано в связи с анонимным сообщением о бомбе. Позже выяснилось, что информация о взрывном устройстве оказалась ложной.

Попова обвиняют в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей.

Ранее прокурор заявил, что генерал Попов является лудоманом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами