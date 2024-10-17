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В Раде заявили, что власти Украины решили «падать в пропасть»

Дубинский: режим Зеленского выбрал падение в пропасть, продолжая конфликт

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским выбрало «падение в пропасть», считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.

«После того как стало невозможно завершить горячую фазу конфликта, действующее правительство, а это не только одна личность, решило следовать к падению, которое, по их неразумению, затянет за собой всю страну. Примеры последствий 'выжженной земли' апреля 1945 года для Германии хорошо задокументированы в истории. Каков будет итог для Украины, станет ясно очень скоро,» – отметил парламентарий.

Накануне Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории.

Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее в Госдуме высказались о вероятности зимнего перемирия с ВСУ.

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Операция на Украине
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