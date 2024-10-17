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В Израиле завершили первый этап идентификации тела главы ХАМАС

Полиция Израиля завершила первый этап идентификации тела главы ХАМАС Синвара

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Global Look Press

Израильская полиция завершила первый этап идентификации тела, предположительно, главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции еврейского государства.

«Завершен один из ряда тестов, необходимых для точной идентификации. Проводятся тесты образцов ДНК, когда они будут завершены, можно будет подтвердить ликвидацию», — заявили в полиции Израиля.

17 октября источник в израильской системе безопасности подтвердил, что Яхья Синвар был ликвидирован в секторе Газе.

Издание сообщило, что это удалось сделать, поскольку у Израиля оказался образец ДНК Синвара — благодаря тому. что в свое время тот сидел в израильской тюрьме.

В августе новым главой политбюро ХАМАС был избран лидер группировки в секторе Газа Яхья Синвар. Он стал преемником Исмаила Хании, ликвидированного в Тегеране в конце июля. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого движение придерживается после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров противотанковых сил «Хезболлы» в районе Набатия.

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