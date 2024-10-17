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Мать оставленного на остановке дошкольника, отказалась открывать дверь полиции

В Находке на остановке нашли трехлетнего мальчика

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Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В Находке Приморского края прохожие нашли на остановке трехлетнего мальчика. Прокуратура начала проверку по факту инцидента, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Мальчик находился один на остановке поселка Врангель. Его доставили в местную больницу, врачи отметили, что он в полном порядке, а его здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители быстро установили личность матери несовершеннолетнего и пришли к ней за разъяснениями. Однако женщина заперлась в квартире и отказалась открывать дверь сотрудникам ведомства. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии» УК РФ. Максимальное наказание, которое грозит фигурантке — лишение свободы на срок до одного года.

Ранее в Ярославской области четырехлетнего мальчика нашли в колодце возле дома.

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