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Защита заявила, что обвиняемый в подрыве авто в Москве имел все разрешения на оружие

Адвокат Ивойлов: обвиняемый в подрыве машины в Москве владел оружием законно

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Прокуратура Москвы

Обвиняемый в покушении на жизнь предпринимателя после подрыва автомобиля в Москве Виталий Слободяник имел все необходимые разрешения на найденное у него дома оружие. Об этом сообщил в столичном Черемушкинском суде его адвокат Алексей Ивойлов, передает ТАСС.

«Все оружие у него дома было согласовано с органами, он имеет разрешения от Росгвардии», — рассказал Ивойлов.

Юрист уточнил, что каких-либо поражающих веществ дома у его подзащитного не обнаружили.

Утром во вторник, 15 октября, в Москве неизвестные подбросили взрывчатку на машину владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева. Ее оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда предприниматель дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Мужчина лишился части кисти, также пострадали его шестилетний сын и стоявший рядом сосед. Возбуждено дело о покушении, среди версий следствия — конфликт из-за бизнес-интересов и месть сотрудников. Подробности — в материале «Газеты.ру».

Ранее момент взрыва внедорожника Tank в Москве попал на видео.

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