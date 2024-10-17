Претензии со стороны суда США к Meta назвали ожидаемыми

Не все зарубежные онлайн-площадки серьезно подходят к модерации, заявил член правления РОЦИТ, директор координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Так он прокомментировал постановление федерального судьи в Калифорнии о том, что компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) должна ответить на обвинения со стороны нескольких штатов США в том, что ее платформы способствуют развитию психических проблем у подростков.

«В связи с этим стоит обратить внимание на отечественные платформы. Российские площадки тщательно подходят к модерации, строго соблюдают требования российского законодательства и нацелены на создание безопасной онлайн-среды», — сказал он.

Также Воробьев напомнил о специальной доменной зоне «Дети».

«В ней собраны качественные и интересные онлайн-ресурсы для детей и подростков. Все сайты в ней тщательно отобраны и постоянно проверяются», — сказал он.

По словам руководителя социального проекта АНО «Центр помощи «Заступник» Александра Петрухина, на этот раз у компании Meta не получится проигнорировать или завалить отписками тех, кто предъявляет претензии.

«Важно, чтобы родители и сами подростки понимали, что западные онлайн-площадки могут представлять опасность для психического здоровья. Все дело в том, что у западных платформ серьезные проблемы с модерацией. Из-за этого подросток может столкнуться на них с фейками и иным противоправным контентом», — отметил он.

Напомним, несколько штатов США потребовали судебного запрета на нелегальные бизнес-практики компании Meta и денежной компенсации. В одном из исков участвуют более 30 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, в другом истцом выступает штат Флорида.