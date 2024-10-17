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Российская пара занялась любовью на лавочке на глазах у прохожих

Нижегородская пара занялась любовью на лавочке на глазах у прохожих

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Телеграм-канал «Нижний 24»

В Нижегородской области очевидцы сняли на видео, как пара занялась любовью на улице города Навашино. Кадры безнравственного поведения опубликовало издание NewsNN в Telegram-канале.

На них мужчина и женщина средних лет, не стесняясь окружающих, занимаются любовью прямо на лавочке у дороги. Автор видео отметил, что местные жители проходили мимо, не обращая внимание на развлекающуюся пару, охарактеризовав ситуацию как «трэш».

В комментариях к публикации подписчики канала пошутили, что эти люди «повышают рождаемость» и отметили, что сейчас такое «приветствуется». Были и комментаторы, которые возмутились не только происходящим, но и реакцией прохожих на «беспредел».

«Меня удивляет поведение проходящих мимо людей. Какое равнодушие. Разврат прилюдно, а кругом дети могут быть. К чему мы идем? Могли вместо того, чтобы снимать это, позвонить в полицию, но, нет надо поглумиться... Люди, вы где? Оскотиниваемся с огромной скоростью», — посетовала одна из подписчиц.

Официальных комментариев полиции по поводу инцидента не поступало.

Ранее в Воронеже пару застали за занятиям любовью у Памятника Славы.

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