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Раскрыта судьба львов, которые растерзали сотрудницу парка в Крыму

Директор «Тайгана» Зубков: львов, растерзавших сотрудницу, не будут усыплять

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Львов, которые растерзали управляющую крымского сафари-парка «Тайган» Леокадию Перевалову, усыплять не будут. Об этом сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.

«Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками», — заявил директор зоосада.

Зубков подчеркнул, что любой хищник «не прощает человеческих ошибок», поскольку действуют «по своим инстинктам и правилам». Директор указал, что причиной произошедшей трагедии стал человеческий фактор.

По словам директора зоопарка, женщина проработала в зоопарке 17 лет. Она прошла путь от простого рабочего до управляющего и хорошо знала львов.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 17 октября. По информации Следственного комитета, женщина не закрыла засов между двумя помещениями клетки, в результате чего на женщину напали львы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь директор приморского и московского сафари-парков Дмитрий Мезенцев, комментируя трагедию, отметил, что людям, которые работают с хищниками, нужно всегда быть готовыми к любому развитию событий.

Ранее директор московского сафари-парка рассказал, как вести себя с хищниками.

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