Россия ограничила ввоз пшеницы, томатов и дынь из Казахстана

Россельхознадзор с 17 октября ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С 17 октября 2024 года ввести временные ограничения на ввоз на территорию РФ из Республики Казахстан: пшеницы (мягкой и твердой), чечевицы, семян льна масличного», — говорится в сообщении.

По заявлению ведомства, с начала 2024 года зафиксировано 215 случаев, когда в поступившей из Казахстана продукции были обнаружены карантинные объекты. Это в четыре раза превышает показатель прошлого года.

При этом Россельхознадзор не стал запрещать транзит казахстанских продуктов через российскую территорию при условии, что фитосанитарные сертификаты будут оформлены непосредственно на страну конечного назначения, а перевалки зерна будет осуществляться из железнодорожных вагонов сразу в трюмы судов.

Летом в Россельхознадзоре сообщили, что в овощах и фруктах из Армении нашли пестициды после совместных учений с США.

Ранее сообщалось, что Северная Корея поставит яблоки в Россию.