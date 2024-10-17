В Башкирии двоих учеников 8 класса избили из-за дикпика, отправленного шестикласснице

В Башкирии подростков избили из-за фото, отправленного ученице шестого класса. Об этом пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, инцидент с избиением произошел в городе Благовещенске из-за дикпика, отправленного одним из пострадавших шестикласснице. Как уточняется, девочка зачем-то решила подставить юношу из восьмого класса и первой написала ему, прикрепив фотографию женских ягодиц. Она уверяла, что на снимке ее части тела, что побудило подростка отправить в ответ изображение, найденное в сети.

Школьница немедленно переслала сообщение своему возлюбленному, который потребовал сатисфакции и договорился встретиться со сверстником на территории гаражного кооператива. Потерпевший пришел в условленное место лишь с одним другом, ожидая того же и от мстителя, но последний привел с собой целую толпу. В итоге приятелей показательно избили на камеру под нравоучительные комментарии.

В полиции уже знают о произошедшем, сейчас ведется проверка.

Ранее в Австрии предложили уголовно преследовать мужчин за дикпики.