Мать подростка из Екатеринбурга, которого подожгли сверстники, потребовала 3 млн рублей

Мать 13-летнего подростка из Екатеринбурга, ставшего инвалидом после нападения сверстников, потребовала у их родителей 3 млн рублей на реабилитацию. Об этом она рассказала агентству Ura.ru.

В августе прошлого года Ярослава Карпова облили бензином и подожгли двое 16-летних подростков во время прогулки. За жизнь мальчика, попавшего в больницу с ожогами 50% поверхности тела, врачи боролись 66 дней. Теперь ему требуется дорогостоящая реабилитация.

Мать Ярослава Вера Карпова подала иск в суд на родителей несовершеннолетних, по вине которых ее сын стал инвалидом. Она надеется взыскать с их семей компенсацию в размере 3 млн рублей.

«Благодаря курсу реабилитации [Ярослав] сможет вновь самостоятельно заботиться о себе. Я надеюсь, что трех миллионов хватит для покрытия всех расходов. К сожалению, у меня нет средств, чтобы самостоятельно обеспечить лечение и восстановление сына», — отметила Карпова.

История с поджогом привлекала внимание Александра Бастрыкина, он поручил СК по Свердловской области провести расследование и привлечь виновных к ответственности. В итоге уголовное дело возбудили в отношении одного из поджигателей.

Ранее в Чувашии шестиклассника выманили в туалет во время урока и избили до перелома черепа.