Велосипедист ударил кулаком в лицо женщину, которая шла по велосипедной дорожке с коляской

В Иваново велосипедист ударил кулаком в лицо женщину, идущую по велосипедной дорожке с коляской. Видео нападения появилось в Telegram-канале «Иваново. Происшествия».

Как рассказала местная жительница, неизвестный напал на няню ее ребенка 16 октября, когда та гуляла с коляской на новой набережной в районе Самойловского моста. Судя по записи, женщина спокойно шла по тротуару и случайно оказалась на траектории движения мужчины на велосипеде. Она быстро отошла в сторону, но велосипедист успел ударить ее в лицо кулаком.

Злоумышленник, по словам пострадавшей, был недоволен тем, что она шла по велосипедной дорожке. Ударив женщину, он продолжил ругаться и кричать матом. Шокированной жертве пришлось обратиться за помощью к врачам. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и гипертонический кризис. Сейчас она находится в областной больнице.

В полиции, отмечает автор публикации, отказались искать нападавшего, так как потерпевшая не смогла вспомнить его лица. Удастся ли привлечь агрессора к ответственности, пока неизвестно.

Ранее полицейские напали на мужчину в инвалидном кресле и оказались под стражей.