Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Велосипедист ударил кулаком в лицо женщину, которая шла по велосипедной дорожке с коляской

В Иваново неизвестный на велосипеде ударил в лицо женщину, гулявшую с коляской

close
Shutterstock

В Иваново велосипедист ударил кулаком в лицо женщину, идущую по велосипедной дорожке с коляской. Видео нападения появилось в Telegram-канале «Иваново. Происшествия».

Как рассказала местная жительница, неизвестный напал на няню ее ребенка 16 октября, когда та гуляла с коляской на новой набережной в районе Самойловского моста. Судя по записи, женщина спокойно шла по тротуару и случайно оказалась на траектории движения мужчины на велосипеде. Она быстро отошла в сторону, но велосипедист успел ударить ее в лицо кулаком.

Злоумышленник, по словам пострадавшей, был недоволен тем, что она шла по велосипедной дорожке. Ударив женщину, он продолжил ругаться и кричать матом. Шокированной жертве пришлось обратиться за помощью к врачам. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и гипертонический кризис. Сейчас она находится в областной больнице.

В полиции, отмечает автор публикации, отказались искать нападавшего, так как потерпевшая не смогла вспомнить его лица. Удастся ли привлечь агрессора к ответственности, пока неизвестно.

Ранее полицейские напали на мужчину в инвалидном кресле и оказались под стражей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами