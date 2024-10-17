«Эксплуатация животного»: Самойлову осудили за наряды для камерунской козы

Российская блогер Оксана Самойлова завела дома камерунскую козу и наряжает ее в разные свитера и кардиганы. При этом известно, что это вредно – она может перегреться. В целом вся эта ситуация – по сути, очередной способ эксплуатации животных, рассказала 360.ru директор Фонда защиты городских животных, коворкинга «Котобюро» и ветклиники «Урбанвет» Екатерина Дмитриева.

Подобные люди заводят питомцев и относятся к ним как к аксессуарам и элементам интерьера, отметила специалист.

«Это полностью непонимание вообще, что такое животное, как с ним обращаться и так далее. Потом другие подобные люди красят своих животных, делают татуировки сфинксам», — подчеркнула она.

Однако пока на законодательном уровне блогеру нельзя ничего предъявить, под жестокое обращение с животными это не попадает. А вот если коза не выживет, то нужно будет поднимать обсуждение этого вопроса в соцсетях, отметила Дмитриева.

Суть проблемы заключается в том, что люди эксплуатируют животных в своих целях, делают их способом развлечения, привлечения подписчиков, заключила ветврач.

Напомним, на днях Самойлова купила кардиган козе более чем за 78 тысяч рублей. Подарил ей козу ее супруг рэпер Джиган.

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