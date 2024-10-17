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«Эксплуатация животного»: Самойлову осудили за наряды для камерунской козы

Ветврач Дмитриева: коза Самойловой – это еще один способ эксплуатации животных

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samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская блогер Оксана Самойлова завела дома камерунскую козу и наряжает ее в разные свитера и кардиганы. При этом известно, что это вредно – она может перегреться. В целом вся эта ситуация – по сути, очередной способ эксплуатации животных, рассказала 360.ru директор Фонда защиты городских животных, коворкинга «Котобюро» и ветклиники «Урбанвет» Екатерина Дмитриева.

Подобные люди заводят питомцев и относятся к ним как к аксессуарам и элементам интерьера, отметила специалист.

«Это полностью непонимание вообще, что такое животное, как с ним обращаться и так далее. Потом другие подобные люди красят своих животных, делают татуировки сфинксам», — подчеркнула она.

Однако пока на законодательном уровне блогеру нельзя ничего предъявить, под жестокое обращение с животными это не попадает. А вот если коза не выживет, то нужно будет поднимать обсуждение этого вопроса в соцсетях, отметила Дмитриева.

Суть проблемы заключается в том, что люди эксплуатируют животных в своих целях, делают их способом развлечения, привлечения подписчиков, заключила ветврач.

Напомним, на днях Самойлова купила кардиган козе более чем за 78 тысяч рублей. Подарил ей козу ее супруг рэпер Джиган.

Ранее двум животным предрекли исчезновение в России без заповедников.

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