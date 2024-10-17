Россиянам рассказали, как правильно хранить хлеб

Чтобы сохранить свежесть и питательные свойства хлеба, его следует хранить в сухом и прохладном месте, в закрытом пакете или хлебнице. Об этом в беседе с Life сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Однако, если хлеба очевидно больше, чем удастся съесть в ближайшие дни, его можно заморозить», — сказала специалист.

По ее словам, в морозильной камере хлеб сохраняет текстуру и полезные свойства. Врач посоветовала перед заморозкой разрезать буханку на порции. Размораживать хлеб следует при комнатной температуре, а перед едой прогреть в микроволновке, добавила она.

Врач-диетолог Наталья Круглова до этого говорила, что хлеб разрешается есть даже худеющим людям. Однако предпочтение стоит отдавать продуктам из цельносмолотой муки.

Такая мука, по ее словам, содержит больше растительных белков, пищевых волокон, витаминов, микроэлементов. С точки зрения калорийности зерновой хлеб и хлеб, изготовленный из муки рафинированной, не сильно отличаются. А с точки зрения поддержания сытости, получения других питательных веществ такой хлеб имеет преимущества, отметила врач.

Ранее диетолог раскрыла, есть ли польза в замене хлеба хлебцами.