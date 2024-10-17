106-летняя женщина поделилась секретом долголетия

106-летняя уроженка Великобритании Дороти Янг считает секретом своего долгожительства ведение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Пенсионерка рассказала, что родилась 27 мая 1918 года в разгар Первой мировой войны. По словам женщины, она провела долгую и счастливую жизнь, занимаясь тем, что любила, и с теми людьми, кого любила. В возрасте 15 лет она поступила в Женский институт, где обучалась кожевенному делу, росписи посуды, садоводству, вышивке, шитью. Но ее настоящей страстью, по словам Янг, были танцы. Там она познакомилась с юношей по имени Джордж, который в последствии стал ее мужем. Они прожили вместе 52 года в графстве Большой Манчестер, вырастив двух дочерей, четверо внуков. Женщина все это время преимущественно занималась домашним хозяйством. Сейчас у Янг есть шесть правнуков. После ухода супруга в 1997 году, она жила с одной из дочерей, а после переселилась в дом престарелых.

Янг рассказала, что всю жизнь придерживалась здоровых привычек — она никогда не курила, а алкоголь попробовала только в 102 года, когда все сидели на карантине в связи с пандемией. По словам долгожительницы, ее зять угостил ее хересом. С тех пор, как отметила женщина, она может позволить себе иногда пропустить бокал вина.

Другим секретом своей насыщенной и долгой жизни пенсионерка назвала то, что она всегда старалась окружить себя тем, что ей нравится. Так, Янг отметила, что сейчас просит сотрудников дома престарелых почаще звать к ней детей, с которыми она любит общаться.

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