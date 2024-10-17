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Стало известно о состоянии мальчика из Якутска, избитого бизнесменом

Мама избитого бизнесменом мальчика в Якутске рассказала о его состоянии

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Depositphotos

Бизнесмен Андрей Филиппов, который напал и избил мальчика в Якутске, владеет гостиничным бизнесом. Перед семьей он не извинился, а мальчик проходит лечение у врачей и психологов, рассказала его мать в беседе с 360.ru.

По словам женщины, мужчина продолжает нагло себя вести, в том числе на очной ставке. Он предложил женщине 30 тыс. рублей за примирение, но она отказалась. Она рассказала также, что в день избиения бизнесмен сначала окрикнул мальчика из автомобиля, а потом вышел и набросился на него с кулаками. Филиппов ударил ребенка так, что у того отлетели очки, а после стал нецензурно браниться и называл свою жертву «собакой».

У ребенка после избиения были синяки и ссадины, начались головные боли.

«Сейчас начали присутствовать головные боли, мы записались к педиатру, потом к невропатологу. Сейчас будем работать уже с психологами», — рассказала мама пострадавшего.

Напомним, происшествие с избиением 14-летнего подростка случилось утром 18 сентября, когда мальчик шел в школу вместе со своей подругой. Он внезапно обратился к школьникам, выкрикнув «Эй!». Подростки остановились, не ожидая нападения, затем схватил ребенка за капюшон куртки, решив, что его одежда похожа на девичью и начал бить в лицо. Мальчик был одет в фиолетовую куртку, черные брюки, кроссовки и кофту с капюшоном.

Нападавший своей вины не признал, возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Ранее в Петербурге отец жестоко избил сына из-за найденной в квартире винной пробки.

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