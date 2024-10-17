«Ужасная трагедия»: в Челябинской епархии рассказали о настоятеле храма, убившем односельчанина

Подозреваемый в убийстве односельчанина настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернское Челябинской области Игорь Ефремов всегда характеризовался положительно и за время работы не получал ни одного взыскания. Об этом «Газете.Ru» рассказал протоиерей, секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков.

«Отец Игорь запрещен в священном служении, согласно канонам нашей церкви. Ведутся следственные действия, мы правовую оценку его действиям дать не можем. Мы лишь только констатируем факт, что это действительно ужасная трагедия. Священник запрещен, ждем выяснения обстоятельств. Характеризуется отец Игорь исключительно положительно. Он никогда за время своего служения не имел ни одного взыскания от священноначалия нашей епархии. Насколько я знаю, он задержан», — сказал он.

Шестаков добавил, что убийство произошло в доме священника, однако обстоятельства трагедии еще выясняются.

«Трагедия произошла не в храме, трагедия произошла у священника дома, в его частном доме. Пока мы знаем только то, что действительно имело место быть — к нему пришел человек. Он, кстати, не являлся прихожанином этого храма, он просто был односельчанин. Что случилось дальше и что произошло, сейчас выясняет следствие», — заключил он.

17 октября Telegram-канал Ural Mash сообщил, что настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Игорь Ефремов убил своего знакомого. Отмечалось, что мужчины вместе выпивали, а утром односельчанин начал домогаться священника.

Секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что публикации некоторых СМИ о произошедшем — «чудовищны по отношению к человеку, в том числе и к потерпевшему» и «не укладываются у него в голове».

Как уточнял Mash, пострадавший был мужем учительницы школы села Губернское.

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