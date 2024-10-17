Дело о расправе над участником СВО в Подмосковье передано в управление особо важных дел

Уголовное дело об убийстве участника СВО в Подмосковье передано в первое управление по расследованию особо важных дел (РОВД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

Следствие объяснило передачу дела необходимостью проведения большого объема следственных действий. Следователи отрабатывают несколько версий произошедшего. решение о передаче дела было принято с учетом общественного резонанса и необходимости проведения большого объема следственных действий.

«Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области», — говорится в сообщении.

До этого ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что убийство военного в Московской области было спланировано заранее и носит заказной характер.

Инцидент произошел в Солнечногорске Московской области. По данным следствия, 16 октября неизвестный, находясь в автомобиле на грунтовой дороге в деревне Меленки Солнечногорского городского округа, произвел не менее трех выстрелов в боковое окно водительской двери автомобиля под управлением местного жителя.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.