Неизвестная украла крупную сумму из туалета томского ТЦ

В Томске полицейские разыскивают женщину, причастную к краже крупной суммы из туалета ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она рассказала, что 30 августа заходила в центр на улице Беринга и забыла в туалете сумку — в ней, по словам потерпевшей, было 67 тысяч детских пособий. Когда женщина обнаружила пропажу и вернулась за ней, кабинка была уже пустой.

По камерам наблюдения полицейские установили, что чужую вещь забрала другая гостья ТЦ. На кадрах посетительница центра в длинной синей жилетке проходит в кабинку туалета. Камера зафиксировала, что злоумышленница забрала найденную сумку, положила ее в пакет, после чего скрылась. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

«Приметы разыскиваемой: на вид около 40-45 лет, азиатской внешности, рост около 160 см, полного телосложения, волосы темные до плеч, кожа смуглая», — говорится в сообщении УМВД.

В день совершения преступления женщина была одета в синюю болоньевую жилетку и кофту черного цвета.

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