Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестная украла крупную сумму из туалета томского ТЦ

Полиция Томска ищет неизвестную, укравшую из туалета ТЦ около 70 тысяч рублей

close
УМВД России по Томской области

В Томске полицейские разыскивают женщину, причастную к краже крупной суммы из туалета ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она рассказала, что 30 августа заходила в центр на улице Беринга и забыла в туалете сумку — в ней, по словам потерпевшей, было 67 тысяч детских пособий. Когда женщина обнаружила пропажу и вернулась за ней, кабинка была уже пустой.

По камерам наблюдения полицейские установили, что чужую вещь забрала другая гостья ТЦ. На кадрах посетительница центра в длинной синей жилетке проходит в кабинку туалета. Камера зафиксировала, что злоумышленница забрала найденную сумку, положила ее в пакет, после чего скрылась. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

«Приметы разыскиваемой: на вид около 40-45 лет, азиатской внешности, рост около 160 см, полного телосложения, волосы темные до плеч, кожа смуглая», — говорится в сообщении УМВД.

В день совершения преступления женщина была одета в синюю болоньевую жилетку и кофту черного цвета.

Ранее в Волгограде воровки под видом медсестер украли у пенсионерки 2,5 млн рублей, спрятанных в кровати.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами