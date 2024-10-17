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Врач раскрыл, опасно ли брать смартфон в кровать

Врач Тимаков: брать смартфон в кровать не опаснее, чем любой другой предмет

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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с «Радио 1» прокомментировал недавнее исследование, согласно которому, привычка засыпать со смартфоном может привести к инфекционным заболеваниям из-за бактерий, содержащихся на его поверхности. Врач напомнил, что источниками вредных микроорганизмов являются все предметы, которые человек трогает, и гаджеты не являются исключением.

«Если он лежит, бактерии не переползают к вам. Вирусы летают, когда мы чихаем или кашляем. Источником является больной человек или окружающий предмет, который мы потрогали, а потом съели, например, с ягод можно получить кишечную инфекцию. Да, телефон грязный, но если его не лизать, то ничего страшного не случится. Он не чихает и не кашляет», — подчеркнул врач.

Он добавил, что смартфон опасен скорее излучением, нежели содержащимися на нем микроорганизмами.

Исследование, проведенное учеными из Англии при поддержке компании MattressNextDay, показало, что на поверхностях смартфонов обитает множество бактерий, в том числе Pseudomonas aeruginosa, которая встречается в фекалиях тараканов. Эти микробы могут вызвать серьезные заболевания, включая пневмонию.

В рамках изыскания были собраны образцы с 10 смартфонов и 10 умных часов. Лабораторные тесты подтвердили, что эти устройства являются самыми грязными — на них обнаружено даже больше бактерий, чем на пультах от телевизоров.

Ранее россиянам дали советы, как подобрать телефон для пожилого человека.

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