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Россиянам рассказали, как увлечение видеоиграми в детстве отражается на будущем

Психолог Иванов: видеоигры могут плохо повлиять на будущее детей

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Depositphotos

Среди плюсов увлечения детей компьютерными играми называют возможный профессиональный успех и высокую зарплату в будущем. Однако так везет далеко не всем, очень часто увлечение видеоиграми приводит к зависимости и негативно сказывается на дальнейшей жизни, рассказал НСН завкафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов.

По словам специалиста, в клинической практике есть много случаев, когда видеоигры плохо влияют на социальную адаптацию, приводят к проблемам в отношениях с родителями и сверстниками, а также отсутствию адекватных планов на будущее.

«Кто-то из детей может достигать финансового благополучия в цифровой среде, другие же могут стать жертвами злоумышленников или пострадать от деструктивного контента», — констатировал Иванов.

Однако нет четких рекомендаций по ограничению времени на видеоигры, единой для всех, отметил он. Так, к примеру, некоторые авторитетные организации рекомендуют разрешать детям в возрасте двух-пяти лет не более часа игры в день. Для детей от шести лет должны также действовать ограничения, которые нужно распространить на все электронные устройства — нельзя, чтобы ими дети начали заменять хобби, спорт, игры и творчество, подчеркнул психолог.

«Родители должны общаться с детьми о проблеме безопасности в интернете, включая уважительное отношение к другим людям в интернете и офлайн»,--заключил он.

Ранее выяснилось, что более половины россиян играют в видеоигры каждый день.

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