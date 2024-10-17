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Крымчан предупредили о надвигающемся на регион шторме

МЧС РФ: в Крыму из-за усиления ветра объявили штормовое предупреждение

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Алексей Майшев/РИА Новости

Штормовое предупреждение объявили на территории Республики Крым. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по региону.

В заявлении приводятся данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по которым с 17 по 18 октября на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра. Скорость его порывов может достичь 15–20 м/с.

На этом фоне жителей республики предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на энергетических объектах. Также в ведомстве не исключили нарушения транспортного сообщения, в первую очередь на участках дорог в горной местности.

«Существует угроза <...> здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», — говорится в публикации.

В пресс-службе МЧС РФ призвали крымчан воздержаться от выхода в море и походов в леса и горы в ближайшее время. Также гражданам рекомендовали по возможности ограничить поездки на личных автомобилях и не парковать машины возле деревьев.

Ранее в Забайкальском крае спрогнозировали усиление ветра до 25 м/с.

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