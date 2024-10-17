В ГД отвергли связь возможного запрета пропаганды чайлдфри с налогом на бездетность

Пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри в России и озвученная некоторыми лицами идея об обложении бездетных граждан новым налогом никак друг с другом не связаны, заявила журналистам один из авторов пакета, депутат Госдумы Эльвира Аиткулова. Ее цитирует ТАСС.

«Разговоры, инициативы, которые звучат о том, что этот пакет законопроектов связан как-то с введением налога на бездетность, это беспочвенно. Никак наш пакет законопроектов с введением налога на бездетность не связан», — сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что депутаты Госдумы даже не обсуждали идею о новом налоге.

Проект, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе, был внесен в Госдуму 25 сентября. Для граждан, как предполагается, штраф будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, тогда как для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей. Авторы проекта — председатели нижней и верхней палаты парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также ряд других депутатов и сенаторов.

15 октября комитет Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в I чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри.

Предложение ввести налог на бездетность озвучивал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его мнению, средства, собранные с помощью налога, можно направить на поддержку сирот и детских домов. При этом депутат признал, что инициативу может встретить «волна негодования».

Ранее в РПЦ назвали вбросом идею о налоге на бездетность.