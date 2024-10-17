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В Москве задержали семь членов ореховской ОПГ

Baza: в Москве задержали семь членов ореховской ОПГ по делам об убийствах

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Global Look Press

В Москве правоохранители задержали семь членов ореховской организованной преступной группировки (ОПГ), подозреваемых в убийствах и покушениях. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, членов ОПГ подозревают в убийстве пяти человек, в том числе участников группировки, а также в покушении общеопасным способом. Подозреваемых задержали 15 октября.

Среди задержанных, по информации Baza, помощник председателя Российского союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин. По версии следствия, он причастен ко всем преступлениям.

В мае 2023 года Московский областной суд с участием присяжных вынес приговор бывшим участникам ореховской организованной преступной группы. Суд шел три года. Один из подсудимых, Аслан Сулейманов, в этот период скончался.

1 октября 2024 года член ореховской ОПГ Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сейчас он отбывает 23-летний срок в липецкой ИК-6 строгого режима.

Ранее пожизненно осужденный главарь Ореховской ОПГ попросился на СВО.

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