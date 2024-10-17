Врач рассказал, как избежать врастания ногтей на ногах

Правильно подобранная обувь позволит избежать появления онихокриптоза (вросшего ногтя) на ногах. Об этом «Пятому каналу» рассказал ортопед Ярослав Козлов.

По его словам, при выборе обуви важно обратить внимание на ее полноту и размер, потому что она может приводить к излишнему давлению на стопу и пальцы, если будет мала. При этом обувь большого размера может спровоцировать нарушение распределения нагрузки на стопу и пальцы. Врач также посоветовал не покупать модели с узкими или острыми носами, потому что это прямое давление на пальцы и ногтевые пластины.

Стоит также оценить гибкость и амортизацию подошвы, а также высоту каблука.

«Жесткие подошвы могут привести к дополнительному давлению на стопу и пальцы ног, в то время как слишком мягкая обувь приводит к неправильной нагрузке на стопу и пальцы. <...> Слишком высокий каблук приводит к перенапряжению переднего отдела стопы. С другой стороны, плоская подошва негативно влияет на весь опорно-двигательный аппарат человека, в том числе и на осанку», — пояснил Козлов.

Врач Дэн Баумгарт до этого говорил, что неровная поверхность ногтей или изменение цвета ногтевой пластины могут указывать на серьезные заболевания, включая анемию, отравление свинцом или болезни почек.

Ранее сообщалось, что мужчина попал в реанимацию с заражением крови и галлюцинациями после стрижки ногтей.