Врач рассказала, как правильно проводить самодиагностику груди

Для успешного лечения рака молочной железы важно вовремя его диагностировать. Помимо обследований у врача, россиянки могут проводить самодиагностику, которая состоит из четырех этапов. О ней в беседе с РИАМО рассказала врач-онколог, маммолог, заведующая первичным онкологическим кабинетом по лечению заболеваний молочной железы АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова.

Проводить самообследование специалист посоветовала ежемесячно, на 5-12 день после начала менструации. При менопаузе осмотр должен проходить в один и тот же день каждого месяца.

Начать диагностику, по ее словам, стоит с сосков, сжав их между пальцами и слегка надавив. Это необходимо, чтобы убедиться в отсутствии выделений. Затем грудь пальпируется круговыми движениями пальцев от сосков к основанию. Лежать при этом следует на твердой поверхности.

На третьем этапе осматриваются на наличие образований подмышки и область ключицы. Завершает процедуру визуальный осмотр перед зеркалом. Обе груди должны быть симметричными, без деформаций и изменений кожи.

«Если самодиагностика выявила подозрительные изменения, следующими шагами являются профессиональные медицинские исследования. Для начала врач проведет пальпацию груди, чтобы определить наличие уплотнений. Если врач заподозрит патологию, назначит дополнительные обследования», — заключила Жукова.

Профессор кафедры онкологии Сеченовского университета Олеся Старцева до этого назвала причины возникновения рака молочной железы. По ее словам, часто развитие заболевания связано напрямую с генетикой конкретного пациента, однако есть и другие факторы, которые влияют на организм, такие как радиация, профессиональные вредности, курение и стресс.

Ранее врач дала советы, как снизить риск развития рака молочной железы.