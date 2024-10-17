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Названа категория людей, уязвимая перед запорами

Врач Белоусов: чаще всего запоры возникают из-за малоподвижного образа жизни

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Freepik.com

Основные причины запора — малоподвижный образ жизни, неправильное питание и стресс. Люди с сидячей работой и нарушенным режимом дня особенно подвержены этому состоянию, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов. Кроме того, по его словам, запор может возникнуть из-за ослабления тонуса кишечника или его анатомических изменений, отсутствия жидкости в рационе и заболеваний, таких, к примеру, как сахарный диабет.

«Симптомы варьируются в зависимости от формы запора — острой или хронической. При хроническом запоре наблюдаются редкие опорожнения — менее трех раз в неделю, плотный стул и ощущение неполного опорожнения», — рассказал специалист.

Лечение запоров включает коррекцию режима и рациона питания, физическую активность, физиотерапию и препараты, назначенные врачом, добавил Белоусов.

Согласно последним исследованиям, частота дефекации связана с общим состоянием здоровья и риском хронических заболеваний. Об этом сообщает Health.com.

Ученые проанализировали данные более 1400 здоровых взрослых в возрасте от 19 до 89 лет. Они выяснили, что оптимальная частота дефекации, связанная с наименьшим риском хронических заболеваний, — один-два раза в день.

У людей с запорами (одна-две дефекации в неделю) в крови обнаружили больше токсинов, связанных с повреждением почек. Слишком частая дефекация (четыре и более раз в день) была ассоциирована с воспалением и нарушением работы печени.

Ранее врач рассказала, сколько воды нужно пить при запорах.

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