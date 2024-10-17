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Москвичам спрогнозировали классическую золотую осень

Синоптик Тишковец: классическая золотая осень наступит в Москве с 21 октября

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РИА «Новости»

Классическая золотая осень начнется в Москве на неделе с 21 октября. Об этом «Москве 24» рассказал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В начале следующей недели характеристики воздушного океана существенно не изменятся. Москвичей ждут погожие, октябрьские деньки классической золотой осени», — сказал эксперт.

Температура воздуха днем в эти дни будет составлять +10...+12°C. Тишковец уточнил, что это на два-три градуса выше климатической нормы.

До этого Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщал, что в четверг, 17 октября, в Москве наблюдается «радиационный» туман, видимость в Шереметьево ухудшилась до 500 метров. По его словам, он образовался за счет ночного радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха в условиях ясного небо, штиля и конденсации водяного пара. Туман должен полностью исчезнуть через 2-3 часа после восхода солнца, отметил специалист.

Как пояснили в Гидрометцентре России, «радиационным» называют туман, который возникает над поверхностью почвы, выхолодившейся путем излучения (ночного или, в зимнее время, круглосуточного). Существуют два вида «радиационного» тумана – поземный и высокий.

Ранее москвичам рассказали, ждать ли сильных снегопадов предстоящей зимой.

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