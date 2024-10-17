Житель Сочи пытался задавить соседей на машине

Житель Сочи поссорился с соседями и переехал семейную пару на машине, мужчину удалось задержать. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября, пьяный сочинец поссорился с соседями в СНТ «Дубравушка» в Лазаревском районе Сочи. Мужчина громко слушал музыку у себя на участке, соседи сделали ему замечание, в ответ дебошир сел за руль своего автомобиля и переехал на мужчину и женщину.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Агрессора задержали местные жители и передали сотрудникам полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. В обстоятельствах конфликта разбираются следователи.

До этого сообщалось, что житель Орла стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека» УК РФ, когда вмешался в ссору соседей. Он встал на сторону женщины и применил в отношении ее мужа силу. Удар пришелся в верхнюю часть туловища. В результате последнему понадобилась медицинская помощь. Ему диагностировали перелом ребер и повреждение легкого.

Ранее под Новороссийском мужчина пришел к соседям в гости и открыл стрельбу из ружья.