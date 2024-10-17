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Находящийся в колонии боевик «Азова» призывал заключенных примкнуть к террористам

РИА Новости: новое дело завели на отбывающего срок в колонии РФ боевика «Азова»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В России возбудили уголовное дело на боевика украинского нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), который уже отбывает срок в колонии за стрельбу по гражданам в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ФСБ, находящийся в колонии Владимирской области украинец с декабря 2023-го по апрель 2024 года регулярно рассказывал заключенным про свой националистический батальон и объяснял, как в него можно вступить. На него завели дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».

Как пишет РИА Новости, «азовца» приговорили к 25 годам лишения свободы в мае прошлого года. Его осудили за расправу над мирными жителями Мариуполя в марте 2022 года.

В ноябре 2023-го другой боец «Азова» получил аналогичный срок за схожее преступление. Как установил суд, 52-летний инструктор по вождению первой роты второго батальона особого отряда «Азова» Сергей Рогозный в апреле 2022 года, находясь на боевой позиции в многоквартирном доме на улице Латышева в Мариуполе, открыл прицельный огонь по мирному жителю после получения соответствующего приказа.

Ранее в России осудили сапера «Азова» Сергея Рудика.

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