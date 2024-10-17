Академик оценил, может ли ночное освещение спровоцировать болезнь Альцгеймера

«Световое загрязнение» или искусственное освещение населенных пунктов по ночам действительно может спровоцировать у людей развитие болезни Альцгеймера. Об этом kp.ru рассказал директор Института мозга Научного центра неврологии, академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Иллариошкин, комментируя исследование ученых из Медицинского центра Университета Раша (Чикаго, США).

«Новое исследование показало, что наружная реклама, бьющая в окно из-за незадернутой шторы, или свет, который горит внутри помещения (энергосберегающие лампочки, ночники, свет от гаджетов) — все это действительно является фактором риска развития болезни Альцгеймера», — сказал эксперт.

По его словам, ночное освещение может нарушить нормальный цикл сна и бодрствования, что приводит к стрессу и нарушает механизм нормальной адаптации к нему. Из-за этого в головном мозге человека могут происходить сбои различных процессов, уточнил Иллариошкин.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Neuroscience, до этого показало, что чрезмерное световое загрязнение может повышать риск болезни Альцгеймера, особенно у молодых людей. Для людей в возрасте 65 лет и старше распространенность болезни Альцгеймера была сильнее связана с ночным световым загрязнением, чем с некоторыми другими факторами риска: злоупотреблением алкоголем, хронической болезнью почек, депрессией и ожирением.

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