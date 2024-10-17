Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Академик оценил, может ли ночное освещение спровоцировать болезнь Альцгеймера

Академик Иллариошкин: ночное освещение может спровоцировать болезнь Альцгеймера

close
Freepik

«Световое загрязнение» или искусственное освещение населенных пунктов по ночам действительно может спровоцировать у людей развитие болезни Альцгеймера. Об этом kp.ru рассказал директор Института мозга Научного центра неврологии, академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Иллариошкин, комментируя исследование ученых из Медицинского центра Университета Раша (Чикаго, США).

«Новое исследование показало, что наружная реклама, бьющая в окно из-за незадернутой шторы, или свет, который горит внутри помещения (энергосберегающие лампочки, ночники, свет от гаджетов) — все это действительно является фактором риска развития болезни Альцгеймера», — сказал эксперт.

По его словам, ночное освещение может нарушить нормальный цикл сна и бодрствования, что приводит к стрессу и нарушает механизм нормальной адаптации к нему. Из-за этого в головном мозге человека могут происходить сбои различных процессов, уточнил Иллариошкин.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Neuroscience, до этого показало, что чрезмерное световое загрязнение может повышать риск болезни Альцгеймера, особенно у молодых людей. Для людей в возрасте 65 лет и старше распространенность болезни Альцгеймера была сильнее связана с ночным световым загрязнением, чем с некоторыми другими факторами риска: злоупотреблением алкоголем, хронической болезнью почек, депрессией и ожирением.

Ранее были названы неочевидные причины стресса россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами