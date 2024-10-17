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В Мурманске пенсионерка приютила бездомного и осталась без сбережений

В Мурманске бездомный обокрал пенсионерку, пустившую его переночевать

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Мурманске полицейские задержали мужчину, похитившего крупную сумму у пенсионерки, приютившей его на ночлег. Об этом сообщает областное управление УМВД.

В отдел полиции Мурманска обратилась 87-летняя пенсионерка, женщина рассказала, что пустила к себе ночевать старого знакомого. А после его ухода обнаружила, что из квартиры пропали 70 тысяч рублей.

Подозреваемого в совершении кражи удалось задержать. Бездомный объяснил, что переночевав у пожилой женщины, он воспользовался моментом и украл наличные, которые пенсионерка хранила в паспорте. Деньги он успел потратить на личные нужды. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о краже, известно, что 46-летний мужчина уже был судим за имущественные преступления.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области огласили приговор местному жителю, который обокрал пожилую женщину, мужчина украл у нее из сарая 64 кочана капусты. Приговором суда кемеровчанину назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее воровки под видом медсестер украли у пенсионерки 2,5 млн рублей, спрятанных в кровати.

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