В Тульской области задержали главу наркополиции

В Тульской области правоохранители задержали заместителя начальника полиции по оперативной работе регионального УМВД России и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

«По версии следствия, сотрудники полиции действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории региона», — говорится в сообщении.

Следователи считают, что высокопоставленные сотрудники полиции были членами комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание иностранным гражданам. Используя свое положение, они, как утверждается, в период с 2020 по 2024 годы принимали положительные решения о предоставлении необходимых документов иностранцам.

На текущий момент правоохранители проводят обыски по месту жительства подозреваемых. В скором времени им предъявят обвинение, отметили в СК.

5 октября вице-спикеры Госдумы Петр Толстой сообщил, что нижняя палата парламента рассмотрит законы, переводящие организацию незаконной миграции в разряд особо тяжких преступлений. По его словам, максимальный срок лишения свободы для участников организованных групп вырастет до 15 лет.

Ранее Володин заявил о росте числа преступлений, связанных с незаконной миграцией.