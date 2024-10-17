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В Волгограде мужчину задержали за попытку изнасилования ребенка

ТАСС: в Волгограде отчима задержали за попытку изнасилования падчерицы

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Волгограда арестован за попытку надругательства над несовершеннолетней падчерицей, девочка смогла сбежать из дома. Об этом сообщает ТАСС.

Раздетую девочку на улице нашли прохожие, школьница плакала и просила о помощи. Правоохранителям она рассказала, что пьяный отчим дома избил ее мать, а после начал приставать к ней.

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело. Мужчина задержан и заключен под стражу. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования уголовного дела под личный контроль.

До этого сообщалось, что в Крыму 36-летнего мужчину подозревают в том, что он надругался над девятилетним ребенком. Мужчина приехал в гости к знакомой супружеской паре. Вместе с ними россиянин пил. Во время пребывания в доме у крымчан подозреваемый изнасиловал их маленькую дочь. После произошедшего девочка рассказала обо всем родителям, но ей не поверили. Спустя некоторое время выяснилось, что пара избивает школьницу и ее брата, после чего их забрали из семьи.

Ранее мужчина зашел в квартиру с открытой дверью и надругался над 11-летним ребенком.

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