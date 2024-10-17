В Волгограде мужчину задержали за попытку изнасилования ребенка

Житель Волгограда арестован за попытку надругательства над несовершеннолетней падчерицей, девочка смогла сбежать из дома. Об этом сообщает ТАСС.

Раздетую девочку на улице нашли прохожие, школьница плакала и просила о помощи. Правоохранителям она рассказала, что пьяный отчим дома избил ее мать, а после начал приставать к ней.

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело. Мужчина задержан и заключен под стражу. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования уголовного дела под личный контроль.

До этого сообщалось, что в Крыму 36-летнего мужчину подозревают в том, что он надругался над девятилетним ребенком. Мужчина приехал в гости к знакомой супружеской паре. Вместе с ними россиянин пил. Во время пребывания в доме у крымчан подозреваемый изнасиловал их маленькую дочь. После произошедшего девочка рассказала обо всем родителям, но ей не поверили. Спустя некоторое время выяснилось, что пара избивает школьницу и ее брата, после чего их забрали из семьи.

Ранее мужчина зашел в квартиру с открытой дверью и надругался над 11-летним ребенком.