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Российскому паруснику «Штандарт» не хватает средств на текущий ремонт

Капитан Мартусь: паруснику «Штандарт» не хватает денег на ремонт

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Иван Секретарев/РИА Новости

Из-за отсутствия средств российский фрегат «Штандарт» не может провести необходимый ремонт. Причиной финансовых трудностей стал недопуск корабля к участию в морских фестивалях из-за санкций, сообщает РИА Новости.

Капитан Владимир Мартусь пояснил, что судно пропустило два фестиваля, где парусникам платят за участие гонорар, как актерам. Это стало для корабля серьезной финансовой потерей.

«Пока мы не голодаем, но вот для ремонта, конечно, нужна будет помощь», — сказал капитан.

По его словам, кораблю необходимо ежегодно красить деревянное дно корпуса специальной защищающей от вредителей краской и проводить иные профилактические мероприятия.

«Штандарт» — точная копия российского исторического фрегата времен Петра I, спущен на воду в 1999 году.

Минувшим летом фрегату не раз доставалось от властей Евросоюза. Так, 24 июля Испания отказалась впустить его в свой порт. А 15 августа ему запретили вход в порты Ла-Манша.

Ранее капитан российского парусника рассказал подробности о приеме в Испании.

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