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В Венесуэле заявили о масштабной атаке на энергосистему страны

Министр Маркес: атака на энергосистему Венесуэлы затронула 25% территории страны

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Depositphotos

Террористическая атака на энергосистему Венесуэлы затронула около 25% территории страны. Об этом заявил министр энергетики Хорхе Маркес в эфире телеканала VTV, передает ТАСС.

«Хочу еще раз осудить террористическую атаку на национальную электрическую систему, на этот раз на систему электропередачи нашей страны», — отметил он.

По словам Маркеса, в настоящее время специалисты занимаются работами по восстановлению энергоснабжения.

Министр обратил внимание на то, что диверсия «довольно сильно» затронула почти четверть территории Венесуэлы.

В конце августа сообщалось о том, что в Венесуэле практически полностью были отключены в течение 12 часов электроснабжение, интернет и мобильная связь. Власти страны считают, что подобное произошло из-за саботажа со стороны оппозиции из-за ее обвинений в подтасовке результатов президентских выборов, которые прошли в стране в конце июля и на которых победил Николас Мадуро.

Ранее Мадуро обвинил Маска в попытке госпереворота в Венесуэле.

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