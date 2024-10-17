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Соседка девушки, оставившей новорожденного в аэропорту, рассказала о ее семье

«Известия»: соседка рассказала о семье девушки, оставившей ребенка в аэропорту

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Freepik.com

Семью девушки, оставившей новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, можно назвать неблагополучной. Такое мнение выразила их соседка, сообщают «Известия».

По ее словам, отец и мать 18-летней россиянки Екатерины каждый день употребляли спиртные напитки. Екатерина, будучи подростком, «приводила толпы, шум и гам постоянно». Однако «потом, когда с мальчиком познакомилась, лет в 16, повзрослела, тихая стала, только с ним».

Соседка рассказала, что квартира семьи была приобретена в ипотеку 12 лет назад. У Екатерины есть старший брат, недавно вернувшийся из армии. Собеседница «Известий» убеждена, что родители Екатерины знали о ее беременности, а мать сама предложила оставить новорожденного в туалете.

О происшествии стало известно 14 октября: в аэропорту Антальи в унитазе нашли новорожденного. Ребенка экстренно госпитализировали, полицейским удалось задержать его мать Екатерину Бурназкину, которая приехала в Турцию как туристка. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о судьбе младенца, брошенного матерью в турецком аэропорту.

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